Більша частина Львова досі без електрики: Садовий закликав зробити вдома запаси їжі та води

Мер рекомендує львів'янам доїхати додому до того, як стемніє, бо вуличне освітлення не працюватиме.

Через ракетні обстріли більша частина Львова досі залишається без електроенергії.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

Частина вуличного освітлення теж не працює. Тому мер рекомендує львів'янам доїхати додому до того, як стемніє.

Також він закликав зробити вдома запас їжі та води.

"Оповіщення про повітряну небезпеку працює з перебоями через відсутність електроенергії. У випадку тривоги містом їздитимуть автомобілі з гучномовцями", – додав Садовий.

Раніше повідомлялося, що у Львові внаслідок вибуху тимчасово призупинено роботу міських ТЕЦ, не працює третина світлофорів.

Зранку, 10 жовтня, у Львові та області пролунало кілька вибухів. Близько 11 ранку Львів вдруге атакували російські ракети.

РФ завдала масового злочинного удару по Україні

Нагадаємо, що 10 жовтня окупанти ракетами та безпілотниками атакували майже всю територію України

Під час масової атаки 10 жовтня РФ випустила по території України 83 ракети. 43 з них збила протиповітряна оборона. Влада повідомила про обстріли у Харкові, Києві, Львові, Кременчуці, Миколаєві, на Дніпропетровщині, у Хмельницькій, Сумській, Івано-Франківській, Полтавській областях та інших населених пунктах.

Близько 16:00 голова Миколаївської області Віталій Кім попередив, що російські кораблі перезарядилися і знову вийшли в Чорне море для ймовірних пусків ракет по Україні.