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Без Льва Товстого і Мендєлєєва: у Львові пропонують перейменувати 30 вулиць, щоб дерусифікувати місто

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Без Льва Товстого і Мендєлєєва: у Львові пропонують перейменувати 30 вулиць, щоб дерусифікувати місто

Львівська міська рада

Вулиці хочуть назвати на честь видатних постатей української історії та культури.

У зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну у Львові група істориків, політологів, літературознавців та філологів ініціюють перейменування понад 30 вулиць, названих іменами російських діячів, які жодним чином не були пов’язані зі містом та мали не багато спільного з Україною.

Також перейменувати хочуть вули названі в честь носіїв комуністичних ідей та місцевостей сучасної Росії, пише ZAXID.NET. Натомість ініціатори пропонують змінити назви на честь видатних постатей української історії та культури.

На їхній погляд "топоніміка міста і його культурний простір загалом вимагають системної і повної дерусифікації та деколонізації".

Загалом є пропозиція на зміну назви таких вулиць:

  • вул. Абхазька;
  • вул. Боткіна;
  • вул. Брюллова;
  • вул. Венеціанова;
  • вул. Врубеля;
  • вул. Герцена;
  • вул. Глінки;
  • вул. Дагестанська;
  • вул. Жуковського;
  • вул. Ковалевської;
  • вул. Козланюка;
  • вул. Комарова;
  • вул. Короленка;
  • вул. Коряцька;
  • вул. Курильська;
  • вул. Лобачевського;
  • вул. Степана Мельничука;
  • вул. Мендєлєєва;
  • вул. Ніколая Некрасова;
  • вул. Орельська;
  • вул. Павлова;
  • вул. Васілія Перова;
  • вул. Кіндрата Рилєєва;
  • вул. Россі;
  • вул. Самарська;
  • вул. Івана Сєченова;
  • вул. Таманська;
  • вул. Льва Толстого;
  • вул. Петра Чайковського;
  • вул. Антона Чехова;
  • вул. Чуваська;
  • вул. Петра Шеремети.

Один з ініціаторів, політолог і керівник проектів громадянської мережі "Опора" Тарас Радь, розповів, що ідею розробляють і вже згодом офіційно подадуть до Львівської міськради.

Нагадаємо, у Харкові позбудуться всього, пов’язаного з Росією: перейменують вулиці, театр, позбавлять громадян Росії почесних звань.

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