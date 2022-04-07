Без Льва Товстого і Мендєлєєва: у Львові пропонують перейменувати 30 вулиць, щоб дерусифікувати місто

Вулиці хочуть назвати на честь видатних постатей української історії та культури.
У зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну у Львові група істориків, політологів, літературознавців та філологів ініціюють перейменування понад 30 вулиць, названих іменами російських діячів, які жодним чином не були пов’язані зі містом та мали не багато спільного з Україною.
Також перейменувати хочуть вули названі в честь носіїв комуністичних ідей та місцевостей сучасної Росії, пише ZAXID.NET. Натомість ініціатори пропонують змінити назви на честь видатних постатей української історії та культури.
На їхній погляд "топоніміка міста і його культурний простір загалом вимагають системної і повної дерусифікації та деколонізації".
Загалом є пропозиція на зміну назви таких вулиць:
- вул. Абхазька;
- вул. Боткіна;
- вул. Брюллова;
- вул. Венеціанова;
- вул. Врубеля;
- вул. Герцена;
- вул. Глінки;
- вул. Дагестанська;
- вул. Жуковського;
- вул. Ковалевської;
- вул. Козланюка;
- вул. Комарова;
- вул. Короленка;
- вул. Коряцька;
- вул. Курильська;
- вул. Лобачевського;
- вул. Степана Мельничука;
- вул. Мендєлєєва;
- вул. Ніколая Некрасова;
- вул. Орельська;
- вул. Павлова;
- вул. Васілія Перова;
- вул. Кіндрата Рилєєва;
- вул. Россі;
- вул. Самарська;
- вул. Івана Сєченова;
- вул. Таманська;
- вул. Льва Толстого;
- вул. Петра Чайковського;
- вул. Антона Чехова;
- вул. Чуваська;
- вул. Петра Шеремети.
Один з ініціаторів, політолог і керівник проектів громадянської мережі "Опора" Тарас Радь, розповів, що ідею розробляють і вже згодом офіційно подадуть до Львівської міськради.
Нагадаємо, у Харкові позбудуться всього, пов’язаного з Росією: перейменують вулиці, театр, позбавлять громадян Росії почесних звань.