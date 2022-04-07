Без Льва Товстого і Мендєлєєва: у Львові пропонують перейменувати 30 вулиць, щоб дерусифікувати місто

Без Льва Товстого і Мендєлєєва: у Львові пропонують перейменувати 30 вулиць, щоб дерусифікувати місто

Вулиці хочуть назвати на честь видатних постатей української історії та культури.

У зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну у Львові група істориків, політологів, літературознавців та філологів ініціюють перейменування понад 30 вулиць, названих іменами російських діячів, які жодним чином не були пов’язані зі містом та мали не багато спільного з Україною.

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Також перейменувати хочуть вули названі в честь носіїв комуністичних ідей та місцевостей сучасної Росії, пише ZAXID.NET. Натомість ініціатори пропонують змінити назви на честь видатних постатей української історії та культури.

На їхній погляд "топоніміка міста і його культурний простір загалом вимагають системної і повної дерусифікації та деколонізації".

Загалом є пропозиція на зміну назви таких вулиць:

вул. Абхазька;

вул. Боткіна;

вул. Брюллова;

вул. Венеціанова;

вул. Врубеля;

вул. Герцена;

вул. Глінки;

вул. Дагестанська;

вул. Жуковського;

вул. Ковалевської;

вул. Козланюка;

вул. Комарова;

вул. Короленка;

вул. Коряцька;

вул. Курильська;

вул. Лобачевського;

вул. Степана Мельничука;

вул. Мендєлєєва;

вул. Ніколая Некрасова;

вул. Орельська;

вул. Павлова;

вул. Васілія Перова;

вул. Кіндрата Рилєєва;

вул. Россі;

вул. Самарська;

вул. Івана Сєченова;

вул. Таманська;

вул. Льва Толстого;

вул. Петра Чайковського;

вул. Антона Чехова;

вул. Чуваська;

вул. Петра Шеремети.

Один з ініціаторів, політолог і керівник проектів громадянської мережі "Опора" Тарас Радь, розповів, що ідею розробляють і вже згодом офіційно подадуть до Львівської міськради.

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