"Радянські методи, хамство та ігнор": у львівському дитсадку спалахнув скандал через побори і булінг

"Радянські методи, хамство та ігнор": у львівському дитсадку спалахнув скандал через побори і булінг

Батьки скаржаться, що часто їм доводиться здавати у дитсадки по 300-500 грн на потреби, зокрема, фінансування яких передбачені державою.

У Львові батьки дітей обурються у соцмережах на те, що їм доводиться здавати кошти на підручні засоби, а також подарунки дітям і вихователям у дитсадках. Відповідний допис у спільноті "Батьки SOS" у Facebook розмістила мама дитини, яка відвідує садочок №184 "Лісова казка".

"Про економічний булінг та побори в дошкільних освітніх закладах Львова. На поточний ремонт, канцтовари, мило, туалетний папір, рушники, на дні Ангела, день Матері, подарунки дітям та працівникам після виступів, на дні народження, на чистку килимів та методички, на ганчірки, миючі засоби та швабри... Регулярно по 300-500 грн. Діти ще далеко не студенти - а вже потрібно здати, зокрема, і на методички", - написала жінка.

За її словами, батьків, як не хочуть на це здавати кошти, інші ж батьки та працівники дошкільних закладів починають цькувати.

"Небайдужі" батьки впевнені, що в ЗДО у Львові "діткам нема чим витирати ротики", не вистачає мила, туалетного паперу, потрібно власним коштом регулярно фінансувати ремонт дверей, чистку килимів тощо. Ну і звісно класика: якщо ви гроші не здали (або здали меньше встановленої "абонплати") - подарунки для ваших дітей купляти не будуть", - скаржиться жінка.

Мати дитини оприлюднила листування в чаті між вихователем та батьками про такі внески.

листування / "БАТЬКИ SOS", Facebook

листування / "БАТЬКИ SOS", Facebook

З її слів, часто підтримують такі побори і "приборкання незгідних" батьків самі ж працівники дошкільних навчальних закладів.

"Методи стандартні, радянські: хамство, ігнор питань, прохань, власних прямих обов'язків. Діти, батьки яких відмовляються здавати гроші на регулярний незрозумілий недоцільний приватний формат функціонування комунального закладу освіти мають дивитись, як ці подарунки дарують дітям, батьки яких гроші здали. Така собі трансформація окремих груп у державному садку в приватний гурток "активістів". "Активісти" обурені, що їх власним приватним туалетним папером та милом будуть користуватись діти, якім ці ж речі в закладі придбали за податки батьків", - розповіла жінка.

листування / "Батьки SOS", Facebook

листування / "Батьки SOS", Facebook

листування

Мати дитини закликала керівництво управління освіти Львівської міської ради, мера Львова, освітнього омбудсмена, і чиновників Міносвіти втрутитися у ситуацію.

Невдовзі у Львівській міській раді відреагували на звернення і повідомили, що управління освіти ЛМР зустрінеться з представниками батьківської громади та керівником дитсадка № 184 щодо вирішення конфліктної ситуації.

Також в управлінні освіти повідомили, що у львівських школах та садочках категорично заборонено збирати готівкові кошти, проте благодійні внески за бажанням батьків не заборонені.

"До слова, цьогоріч для забезпечення закладів дошкільної освіти предметами, матеріалами, медикаментами та іншими необхідними засобами передбачено 34 млн грн. Із будь-якими скаргами та для вирішення будь-яких ситуацій батьки завжди можуть звертатися до управління освіти, тел. 254-60-48", - повідомили у Львівській міськраді.

Нагадаємо, дівчинка з Чернівців, яка стала жертвою булінгу в одному з місцевих дитячих садочків, отримала подарунок від президента Володимира Зеленського з нагоди свята 8 Березня.

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