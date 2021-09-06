Батько боявся, щоб донька не замерзла і зупинився одягнути куртку: подробиці трагічної ДТП на Львівщині

Батько боявся, щоб донька не замерзла і зупинився одягнути куртку: подробиці трагічної ДТП на Львівщині

Батько, як завжди, забирав доньку з музичної школи, але цього разу, цей похід для них став останнім.

Внаслідок моторошної аварії у місті Рудки Львівської області загинули троє людей, ще двоє отримали важкі травми. Серед загиблих 47-річний Володимир Качмар, який перед трагедією забрав 10-річну доньку Тетяну з музичної школи. Вона та ще одна, 15-річна дівчинка-пішохід вижили, але перебувають у вкрай важкому стані у лікарні.

Також читайте Смертельна аварія вантажівки на Львівщині: подробиці про потерпілих та чому фура була некерованою

Про фатальний момент, в якому опинились батько з донькою, розповів їхній родич Юрій Гірняк, пише 24 канал.

Того дня приблизно о 16:00 батько, як і завжди, забрав доньку з музичної школи, де вона вже два роки вчиться гри на бандурі.

Чоловік з донькою перейшли дорогу та попрямували додому. Вони зупинились біля продуктового магазину, адже батького хотів одягнути дитині куртку, бо хвилювався, щоб донька не замерзла, але ця зупинка стала для родини фатальною.

Приблизно о 16:20 вантажівка врізалася у будівлю і пішоходів, що були поблизу.

Батько дівчинки загинув, а його доньку терміново госпіталізували. Тетяна втратила багато крові і родичам довелось ухвалити життєво важливе рішення.

"Треба було дуже швидко вирішувати щодо ампутації ноги. Була дуже велика втрата крові. З тією ногою не було можливості щось зробити", - розповів родич сім'ї.

У цей момент мати дівчинки перебувала в Італії на заробітках. У сім'ї є ще двоє доньок, у найстаршої - ДЦП. Тож родина усіма силами намагалась лікувати свою дитину і навіть продала квартиру у Львові.

Тож мама про горе в родині дізналась телефоном. Коли вона повернулась з Італії, то жінці дозволили лише на кілька хвилин побачити дитину.

Тетяна зараз у комі, до реанімації нікого не допускають.

"На другій нозі дитини зафіксували 3 відкриті переломи. Також зламані руки, таз та щелепа, зубів немає", – додав Юрій Гірняк.

Дівчинка зараз у важкому стані, зранку 4 вересня дитина почала самостійно дихати. Родичі та знайомі дуже сподіваються, що позитивна динаміка буде і надалі.

Які операції очікують на дівчинку - наразі ще невідомо, утім медики вже попередили родичів - потрібно готувати велику суму. Лише зараз один похід до аптеки рідним дівчинки коштує приблизно 15 тисяч гривень. Якщо все буде гаразд, то реабілітація 10-річної Тетяни триватиме кілька років.

Нагадаємо, в містечку Рудки водій вантажівки не впорався з керуванням, внаслідок чого загинули троє людей, ще двоє отримали важкі травми. У поліції розглядають кілька версій смертельної ДТП.

Новини України: унаслідок ДТП у Львівській області загинули троє осіб – двоє тяжко травмовані

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання