Батька двох дітей з Львівської області відправили до колонії за несплату аліментів

Батька двох дітей з Львівської області відправили до колонії за несплату аліментів

Чоловік отримав покарання - два роки реального ув'язнення.

У Жовківському районі Львівщини суд визнав винним 43-річного батька двох дітей у злісному ухиленні від сплати аліментів і відправив його на два роки до колонії.

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Про це поінформувала пресслужба Львівської обласної прокуратури.

Це вже не перший суд для батька двох синів.

"Обвинувачений, будучи раніше судимим за ухилення від сплати аліментів, не виконував покладений на нього обов’язок і не виплачував аліменти на утримання двох свої неповнолітніх синів", - йдеться у повідомленні.

У рішенні суду йдеться, що ще у 2016 році суд зобов'язав 43-річного батька виплачувати по 900 грн щомісяця на утримання кожного з двох синів. Але чоловік не виконував зобов'язання і навіть не влаштувався офіційно на работу.

Від липня 2018 року до сьогодні він заборгував майже 140 тис. грн.

Під час судового засідання чоловік визнав свою вину і прообіцяв погасити заборгованість, але попри це суд вирішив покарав обвинуваченого реальним ув'язненням терміном на 2 роки і 1 місяць.

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