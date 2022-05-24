Багато переселенців та порятунок поранених: як живе Львів на третій місяць повномасштабної війни

Багато переселенців та порятунок поранених: як живе Львів на третій місяць повномасштабної війни

Від початку повномасштабної війни Росії проти України через Львів пройшли 5 мільйонів українців.

Зараз на території міста перебуває 150 тис. внутрішніх переселенців, для людей звели три модульних містечок.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Мер Львова зазначив, що зараз з міста повертаються додому жителі Київської та Харківської областей, проте до Львова продовжують прибувати переселенці із регіонів, в яких тривають активні бойові дії.

"Евакуаційними потягами продовжують приїжджати люди з Луганської та Донецької областей. Три модульні містечка працюють, тут можуть жити понад 1000 людей. Сьогодні досі 200 установ є прихистками. Наше завдання – до кінця літа організувати повноцінний навчальний процес у школах", - повідомив Садовий.

Міський голова Львова зазначив, що у лікарнях міста перебуває понад 1000 пацієнтів з гарячих точок. Майже щодня до Львова приїжджають потяги з пораненими. Це - люди, які отримали мінно-вибухові травми, залишаються без рук, ніг, і часто рідних.

"У співпраці з закордонними клініками ми відправляємо поранених на лікування за кордон. Але ці ресурси теж є обмеженими. Наші люди мають залишатись і проходити реабілітацію тут, в Україні. Тому ми започатковуємо великий проект “Незламні” для будівництва національного реабілітаційного центру. Ця робота ведеться вже понад місяць. Шукаємо партнерів, просимо про якісну експертизу, бо сьогодні перед нами стоїть завдання – зробити центр, аналогів якому немає у світі. Це протезування, реабілітація, соціалізація та психологічна підтримка, яка сьогодні потрібна тисячам українців", - написав Садовий.

Також у Львові 10 червня пройде велика конференція партнерів. За участі фондів та посольств, які вже зголосились до співпраці. Це великий краудфандинговий проект, який офіційно стартує 10 червня.

Нагадаємо, львівські десантники знищили підрозділ 76-ї десантно-штурмової дивізії окупантів в одному з районів виконання завдань.

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