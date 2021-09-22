"Бачить демонів і чує голоси": хворий на шизофренію вчитель задушив власну маму у Львівській області

"Бачить демонів і чує голоси": хворий на шизофренію вчитель задушив власну маму у Львівській області

Чоловік вигадав власну релігію і змушував стареньку голодувати, кажуть сусіди покійної.

У Самборі Львівської області хворий на шизофренію 47-річний чоловік задушив 80-річну матір, а її тіло два тижні тримав у квартирі. Аби потрапити до помешкання, де сталось вбивство, правоохоронці провели спецоперацію. Вже всередині вони затримали сина покійної, а саму жінку знайшли мертвою на її ліжку.

Як повідомляють "Факти ICTV", у померлої був перелом під’язикової кістки, що свідчить про задушення. Відомо, що загибла була вчителькою і працювала до пенсії, а її син на відмінно закінчив школу й університет. Він працював учителем біології на Закарпатті.

Під час спецоперації у квартирі слідчі знайшли багато езотеричних книжок. За словами сусідів, чоловік вигадав власну релігію, а матір змушував голодувати. Іноді жінка непритомніла від недоїдання, але сина завжди вигороджувала.

Факти ICTV

Мати впродовж 20 років приховувала хворобу сина і відмовлялася його лікувати, кажуть правоохоронці. З часом син покійної ставав некерованим і відверто зізнавався, що бачить демонів і чує голоси.

Загострення у чоловіка почалося пів року тому. Він не виходив з дому і не пускав на вулицю матір. Відтоді сусіди почали опікуватися сім’єю та годувати їх.

Чоловік каже, що не пам’ятає, як саме вбивав маму, і зазначив, що не мав наміру її ховати, а хотів далі жити з її тілом.

Зараз підозрюваний в ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання про його відправлення на примусове лікування.

Нагадаємо, вбивство жінки сталось в одній із квартир у багатоквартирному будинку на вулиці Шухевича в Самборі. Про покійницю повідомила у поліцію місцева жителька.

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