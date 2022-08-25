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Автомобіль перетворився на брухт: під Львовом у потрійній ДТП загинуло двоє людей (фото)

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Автомобіль перетворився на брухт: під Львовом у потрійній ДТП загинуло двоє людей (фото)

Фото: ГУ Національної Львівської поліції

У Львівській області у четвер, 25 серпня, сталась смертельна аварія.

У ДТП потрапили три автомобілі - ВАЗ, Iveco та Opel Vivaro. В аварії загинуло двоє чоловіків. 

Про це повідомили в Нацполіції Львівської області. 

Аварія сталась у селі Тарасівка, що під Львовом. У ДТП на місці трагедії загинуло двоє чоловіків, які їхали у ВАЗ. Ще дві пасажирки цього авто отримали травми. У ДТП постраждав також і водій Opel. 

© ГУ Національної Львівської поліції
Фото: ГУ Національної Львівської поліції

На місці аварії працювали правоохоронці. Причини ДТП встановлюються. У поліції відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Винуватцю аварії загрожує до 10 років позбавлення волі. 

© прес-служба НП Львівської області
Фото: прес-служба НП Львівської області
© ГУ Національної Львівської поліції
Фото: ГУ Національної Львівської поліції

Нагадаємо, у смертельній ДТП на Закарпатті загинули двоє дітей та 25-річний водій.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
3276
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