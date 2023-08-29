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Авто збило візочок з дитиною: під Львовом у моторошній ДТП загинув 2-річний хлопчик (фото)

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Марія БойкоМарія Бойко
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Авто збило візочок з дитиною: під Львовом у моторошній ДТП загинув 2-річний хлопчик (фото)

Смертельна ДТП на Львівщині / Фото: прес-служба НП Львівської області

Хлопчик з мамою мешкав в одному із модульних містечок на Львівщині.

У вівторок, 29 серпня, біля села Раковець Львівського району автомобіль наїхав на візочок, у якому був 2-річний хлопчик. Дитина від удару загинула на місці ДТП

Про це повідомили в поліції Львівської області. 

Аварія сталась на трасі "Київ-Чоп" біля Львов. Там водій автомобіля Peugeot 407 наїхав на візочок з дитиною, яким керувала мати. У ДТП на місці трагедії загинув 2-річний хлопчик. 

Відомо, що дитина мешкала в одному із модульних містечок на Львівщині. За кермом автомобіля був 43-річний житель Нового Роздолу Львівської області. 

На трасі Київ-Чоп загинув 2-річний хлопчик / © прес-служба НП Львівської області
На трасі Київ-Чоп загинув 2-річний хлопчик / Фото: прес-служба НП Львівської області

На місці аварії працювали слідчі. Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Винуватцю ДТП загрожує до 8 років позбавлення волі. 

Причини аварії встановлюються. 

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Дата публікації
Перегляди
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