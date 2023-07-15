Автівка нанизалася на відбійник: на Львівщині у страшній ДТП загинула дитина (фото)

У Яворівському районі Львівської області сталася смертельна ДТП, в якій загинув 10-річний хлопчик, а 19-річна дівчина і 51-річний чоловік з травмами різної важкості госпіталізовані до лікарні.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Skoda Octavia, 51-річний житель району, не впорався з керуванням та виїхав на ліве узбіччя, де зіткнувся з металевим відбійником. Внаслідок ДТП хлопчик від отриманих травм загинув на місці події. Ще одна пасажирка, 19-річна жителька району, а також водій отримали травми різної важкості та були госпіталізовані.

На місці ДТП / Фото: ГУ НП у Львівській області

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо:

У Хмельницькій області трапилася смертельна ДТП під час зіткнення двох автівок. У результаті ДТП водій автомобіля Кіа та його 25-річна дружина від отриманих травм загинули на місці події. Їхній 2-річний син та 59-річна пасажирка отримали травми і були госпіталізовані.

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