У Львові працівника ТЦК затримали за спробу дати хабар перевіряючому

У Львові затримали працівника територіального центру комплектування за підозрою в дачі хабаря особі, яка перевіряла його діяльність.

Про це повідомила Спецпрокуратура Західного регіону.

"За даними слідства, підозрюваний за 2 тисячі доларів США намагався "підкупити" уповноважену на проведення перевірки особу, щоб та не притягувала до відповідальності його підлеглого – старшого солдата, який перебував на робочому місці у стані сп’яніння, - йдеться у повідомленні.

Військового затримали під час передачі всіх грошей хабаря відповідно до статті 208 КПК України. Наразі йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Також перевіряється причетність інших осіб до цього злочину.

44-річному працівнику районного територіального центру комплектування оголосили підозру в наданні неправомірної вигоди. Він підозрюється у вчиненні дій в інтересах третьої особи, використовуючи свою службову владу за попередньою змовою з групою осіб (ч. 3 ст. 369 КК України).

Досудове розслідування проводить Головне управління Національної поліції у Львівській області за оперативної підтримки Управління стратегічних розслідувань та спільно з Військовою службою правопорядку у Збройних Силах України. У розслідуванні також беруть участь керівники Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Санкція статті передбачає покарання у вигляді від 4 до 8 років ув’язнення з можливістю конфіскації майна.

Нагадаємо, українські суди розглянули 314 справ щодо скасування нових штрафів від ТЦК та СП. У більшості випадків суди стають на бік громадян.

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