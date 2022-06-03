Атакують ракетами та безпілотниками: стало відомо, скільки ворожих об'єктів збили у небі над Львівщиною

Атакують ракетами та безпілотниками: стало відомо, скільки ворожих об'єктів збили у небі над Львівщиною

За 100 днів повномасштабної війни Росії проти України у небі на Львівщиною збили 23 крилаті ракети та 11 безпілотників, якими російські окупанти атакували область.

Влада області наголошує, що і досі існує постійна загроза ракетних ударів з боку ворога, а тому львів'янам не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Козицький наголосив, що Повітряне командування "Захід" захищає українське небо у вісьмох областях. Тільки над Львівщиною за 100 днів війни захисникам вдалось збити 23 ракети та 11 безпілотників ворога.

"Прошу жителів області не ігнорувати сигнали про повітряну тривогу. Щоразу, коли лунає сирена, є небезпека. Отже, треба йти в укриття. В жодному разі не фотографуйте та не знімайте на відео підозрілі літальні об’єкти. Повідомляйте про них у чат-бот "Щось летить", - написав Козицький.

Нагадаємо, у Стрийському районі Львівської області пролунали вибухи. Внаслідок удару поранені 5 людей.

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