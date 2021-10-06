Антивакцинатори розіслали фейкові листи від імені львівських медиків, в яких заявили про "шкоду щеплень"

Антивакцинатори розіслали фейкові листи від імені львівських медиків, в яких заявили про "шкоду щеплень"

Університет звернувся і поліцію та СБУ.

Антивакцинатори розіслали на електронні скриньки ЗМІ фейкові листи від імені Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, в яких йшлось про "шкоду від вакцини Moderna".

Про це повідомили на офіційному сайті університету.

Антивакцинатори вигадали інформацію про дослідження шкоди вакцини львівськими науковцями та закликати припинити щеплення в Україні.

"Офіційно заявляємо – жодних досліджень щодо Moderna чи інших офіційно зареєстрованих вакцин проти COVID-19 наукові підрозділи університету не проводили. Відтак жодних "навколонаукових" висновків ніхто не робив та звернень в Міністерство охорони здоров`я не подавав. Вважаємо поширення такого листа намаганням дискредитувати наш університет, як осередок серйозних наукових розробок та досліджень, а також черговою провокацією, метою якої є збурити громаду та продовжувати розпалювати антивакцинаторські настрої", - йдеться у повідомленні.

Через поширення фейкової заяви львівські медики звернулись в поліцію та СБУ, оскільки вважають такі дії злочинними в час, коли Україна перебуває на межі спалаху захворюваності на коронавірус.

Нагадаємо, Львів за всіма показниками може найближчим часом перейти до "червоної" зони карантину.

Антивакцинатори проти примусової вакцинації, хоча нікого і не примушують – "Секретні матеріали"

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання