Анонімний телеграм-канал поширив погрози про теракти у Львові: Садовий прокоментував

Садовий вважає, що настав час, щоб "розпочати серйозну розмову про відмову від цього месенджера на всіх рівнях".

Мер Львова Андрій Садовий відреагував на повідомлення анонімних телеграм-каналів, які поширили погрози про теракти у місті. Міський голова зауважив, що наразі невідомо - це ІПСО чи реальні погрози.

Про це мер міста написав у Телеграм-каналі.

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"Давати визначення всім подіям, які цього тижня відбуваються у Львові, мають правоохоронні органи. Ми ж із вами фіксуємо те, що бачимо... Наразі ніхто не може сказати точно – це ІПСО чи реальні погрози. Зрозуміло одне – це вже не вперше, коли через Телеграм нас намагаються залякати. Але розум має залишатися холодним. Не маємо піддаватись на провокації. Не забуваймо, що у нас війна і вона також інформаційна", - написав він.

Садовий додав, що влада домовилися із правоохоронними органами щодо таких кроків: "Ще сьогодні вони здійснять низку заходів безпеки на території всіх шкіл міста. Деталі не розголошуємо. Завтра вранці біля входу до кожної школи поліцейський та представник школи перевірятимуть всіх, хто заходить. У навчальний заклад можуть увійти лише поліція, працівники школи та учні".

Окрім того, мер Львова вважає, що настав час, щоб "розпочати серйозну розмову про відмову від цього месенджера на всіх рівнях".

"Нам справді варто розпочати серйозну розмову про відмову від цього месенджера на всіх рівнях. Переконаний, що немає такої платформи, на якій українці не змогли б організувати великі збори. Просто нагадаю, з чого почалася Революція Гідності. Прошу долучитися до цього обговорення всіх лідерів громадської думки", - підсумував він.

Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ прокоментували інформацію про погрози терактів у школах Львова, опубліковані у анонімному тг-каналі.

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