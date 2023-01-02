Анонім "замінував" львівську ратушу: в мерії проводять евакацію

Людей евакуйовують з ратуші через повідомлення про замінування.

Сьогодні, 2 січня, невідоми особа повідомила про замінування львівської ратуші - резиденції Львівської міської ради, що розташована на пл. Ринок, 1.

Про евакуації з мерії повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

"Надійшло повідомлення про замінування будівлі львівської Ратуші. Наразі проводимо евакуацію", - написав він у своєму каналі в Telegram.

Як повідомили у пресслужбі ЛМР, на місце прибули відповідні служби, які проводять огляд приміщень на предмет виявлення вибухонебезпечних пристроїв.

"Оскільки сьогодні, 2 січня, - робочий день, з приміщення міської Ратуші на час перевірки евакуйовують усіх працівників", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: