Аномальна спека: у Львові посеред вулиці спалахнули два автомобілі (фото)

Аномальна спека: у Львові посеред вулиці спалахнули два автомобілі (фото)

Температура повітря у Львові 23 червня понад 30 градусів тепла.

У Львові у середу, 23 червня, через спеку посеред вулиці спалахнули два автомобілі.

Про це повідомили в патрульній поліції Львівської області.

На вулиці Городоцькій спалахнув автомобіль ВАЗ. Патрульні, побачивши займання, почали гасити пожежу. Вогонь ліквідували, авто прибрали з проїзної частини.

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Під час патрулювання правоохоронці між будинками на вулиці Стрийській також помітили автомобіль Volkswagen Touran, який палає.

"Поліцейські розбили бічне скло, перемкнули коробку передач на нейтральне положення і відштовхнули авто на безпечну відстань від житлових будинків", - йдеться у повідомленні.

У поліції закликали водіїв не залишати автомобілі під час спеки на відкритих стоянках.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, температура повітря у Львові 23 червня понад 30 градусів тепла.

Нагадаємо, у Львові загинув мотоцикліст після зіткнення з вантажівкою.

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