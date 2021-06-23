Аномальна спека: у Львові посеред вулиці спалахнули два автомобілі (фото)

Температура повітря у Львові 23 червня понад 30 градусів тепла.
У Львові у середу, 23 червня, через спеку посеред вулиці спалахнули два автомобілі.
Про це повідомили в патрульній поліції Львівської області.
На вулиці Городоцькій спалахнув автомобіль ВАЗ. Патрульні, побачивши займання, почали гасити пожежу. Вогонь ліквідували, авто прибрали з проїзної частини.
Під час патрулювання правоохоронці між будинками на вулиці Стрийській також помітили автомобіль Volkswagen Touran, який палає.
"Поліцейські розбили бічне скло, перемкнули коробку передач на нейтральне положення і відштовхнули авто на безпечну відстань від житлових будинків", - йдеться у повідомленні.
У поліції закликали водіїв не залишати автомобілі під час спеки на відкритих стоянках.
Як повідомили в Укргідрометцентрі, температура повітря у Львові 23 червня понад 30 градусів тепла.
Нагадаємо, у Львові загинув мотоцикліст після зіткнення з вантажівкою.