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"Агентка Кремля": колишню керівницю ОПЗЖ у Львові затримали за державну зраду (відео)

Дата публікації
Перегляди
1972
Час на прочитання
2 хв
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"Агентка Кремля": колишню керівницю ОПЗЖ у Львові затримали за державну зраду (відео)

Екскерівниця Львівської обласної організації партії ОПЗЖ підозрюється у держзраді, фото / Львівська обласна прокуратура

За даними слідства, затримана є агенткою російських спецслужб.

Колишню очільницю Львівської обласної організації партії "Опозиційна платформа – За життя" та громадського руху Віктора Медведчука "Український вибір – право народу" на Львівщині підозрюють у держзраді.

Про це повідомили у Львівській обласній прокупатурі.

За даними слідства, підозрювана є агенткою російських спецслужб. За їхніми вказівками вона організовувала та особисто брала участь у проплачених масових заходах, які активно поширювали неправдиві дані для дестабілізації суспільно-політичних настроїв на Львівщині та зміни чинної влади в країні.

"Контррозвідка СБУ викрила агентку Кремля. Для прикриття власної підривної діяльності, проникнення в кулуари органів державної влади, а також поширення дезінформації в інтересах агресора вона використовувала журналістські посвідчення та "документи" деяких безпекових корпорацій, легітимність яких встановлюється", – повідомили в СБУ.

Підозрювана підтримувала зв'язок із кураторами через соцмережі та електронну пошту, туди ж надсилала звіти про проведення підривної діяльності.

Під час обшуків у фігурантки та інших причетних осіб контррозвідники виявили та вилучили матеріали, які підтверджують вчинення кримінального правопорушення. А також документи, що підтверджують її зв‛язок із політичними та громадськими структурами, афілійованими з колишнім проросійським нардепом Віктором Медведчуком.

Наразі фігурантці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

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Стаття з добірки новин:
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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1972
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