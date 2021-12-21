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9 синочків та 7 донечок: у Львові жінка народила свою 16 дитину (фото)

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9 синочків та 7 донечок: у Львові жінка народила свою 16 дитину (фото)

Фото: пологове відділення міської клінічної лікарні №3 м. Львова. 

Медики зазначили, що жінка є справжньою рекордсменкою.

У Львові жінка народила свою 16 дитину. Мати-героїня виховує 9 синочків та 7 донечок. 

Про це повідомили в пологовому відділенні міської клінічної лікарні №3 м. Львова. 

Медики зазначили, що жінка є справжньою рекордсменкою та навіть могла б увійти до Книги рекордів Гіннеса, оскільки народила аж 16 дітей. 

Фото: пологове відділення міської клінічної лікарні №3 м. Львова.  / ©
Фото: пологове відділення міської клінічної лікарні №3 м. Львова. 

Загалом у жінки було 16 пологів, 12 з яких - у відділенні міської клінічної лікарні №3 м. Львова. Медики зазначили, що вони вже звикли до породіллі. 

"16 грудня народився 9 синочок, а вдома ще є 7 донечок. Будьте здорові. Чекаємо через 2 роки", - йдеться у повідомленні львівських медиків. 

Нагадаємо:

  • У Рівненській області живе мама-рекордсменка Світлана Ковалевич, у якої 19 дітей. У декреті жінка вже 30 років. Майже стільки ж її старшому сину. Практично щомісяця у цій сім’ї свято - святкують дні  народження дітей, кожне з яких Світлана пам’ятає безпомилково. 

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