9-річну дівчинку на пішохідному переході у Львівській області збило авто: дитину госпіталізували

9-річну дівчинку на пішохідному переході у Львівській області збило авто: дитину госпіталізували

Поліція відкрила кримінальне провадження.

У вівторок, 14 вересня, на вулиці Петрушевича у місті Буськ Золочівського району водій збив 9-річну дівчинку на пішохідному переході. ДТП сталася о 17:20.

Як попередньо встановили правоохоронці Львівщини, за кермом автомобіля "ВАЗ 2108" перебував 74-річний мешканець одного з сіл Золочівського району. Він збив 9-річну мешканку місцеву, яка переходила дорогу по пішохідному переході.

Внаслідок ДТП дівчинка отримала травми і була госпіталізована до лікарні.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, в одному з сіл Яворівського району Львівської області батько збив на смерть свою дворічну доньку.

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