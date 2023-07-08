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60 сімей втратили житло через атаку російської ракети у Львові - Садовий

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Олена КузьмичОлена Кузьмич
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60 сімей втратили житло через атаку російської ракети у Львові - Садовий

Розбір завалів у Львові / Фото: Максим Козицький / Facebook

Львівський міський голова Андрій Садовий завершив зустріч з львівʼянами, які втратили помешкання через приліт російської ракети. 

Про це йдеться у повідомленні у соціальних мережах.

Таких орієнтовно 60 сімей.

«Ми відбудуємо знищений будинок, який є памʼяткою архітектури. Але це буде не завтра. Кожен, кому потрібне житло, отримає компенсацію для тимчасової оренди квартири. Місто допоможе знайти квартиру для тимчасового проживання. А до того люди житимуть за бажанням у містечку для переселенців, або гуртожитку УКУ», - додав Садовий.

Також Садовий закликав жертвувати кошти на відновлення Львова, мовляв, кожен може приєднатись до збору, щоб підтримати людей чиє життя понівечили нелюди.

Ворожа атака по Львову 6 липня 2023 року: подробиці

У ніч проти 6 липня 2023 року Львів зазнав ракетного обстрілу з боку російських окупантів, які використовували ракети "Калібр". Було зафіксовано влучання по житлових кварталах, і одна з ракет влучила у багатоквартирний будинок, під завалами якого опинилися люди.

Як повідомили в Повітряних силах, українська протиповітряна оборона змогла перехопити 7 із 10 ракет під час масованого обстрілу Львова. За словами офіційного представника відомства, ракети "Калібр", випущені російською стороною, спочатку були спрямовані в бік Києва, проте раптово змінили курс. Вони прямували вздовж річища річки Дніпро, щоб обійти протиповітряну оборону.

Наразі відомо, що 10 осіб загинули

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Дата публікації
Перегляди
76
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