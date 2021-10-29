53-річного мешканця Львівської області судитимуть за 150 відеороликів з дитячим порно

53-річного мешканця Львівської області судитимуть за 150 відеороликів з дитячим порно

Чоловік любувався і зберігав на власному ПК понад 40 гігабайтів відеороликів з дитячим сексом.

53-річний мешканець Стрия Львівської області постане перед судом за зберігання близько пів сотні гігабайтів дитячої порнографії.

Як повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури, чоловік за понад рік завантажив з Мережі для особистого використання понад 150 відеофайлів зі сценами дитячої порнографії загальним об’ємом 42 гігабайти.

За це проти стриянина порушили кримінальне провадження за ч.1 ст.301-1 ККУ. Прокуратура вже скерувала до суду обвинувальний акт.

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