5-9 тисяч доларів за “сотку”: біля Львова продавали земельні ділянки на території військового містечка

5-9 тисяч доларів за “сотку”: біля Львова продавали земельні ділянки на території військового містечка

Армійський чиновник організував протиправне відчуження 1,5 га землі.

Начальник квартирно-експлуатаційного відділу (КЕВ) Міноборони систематично фальсифікував документи, щоб разом зі спільниками розпродати 1,5 га земельних ділянок на території військового містечка у селищі Брюховичі біля Львова.

Про це повідомили в понеділок, 8 листопада, у пресслужбі СБУ.

Слідством встановлено, що під час погодження акту земельної ділянки зловмисник вносив недостовірні дані про розміщення межових знаків охоронної смуги. Такими незаконними маніпуляціями він вилучав землі із власності Міністерства оборони. За оцінками експертів, від цього держава зазнала збитків на суму понад 20 млн грн.

Спільником армійського чиновника був депутата селищної ради, член земельної комісії. Посадовець “проштовхував” рішення Брюховицької селищної ради, за яким незаконно відчужені землі потрапляли на баланс громади.

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“На захоплені площі ділки виготовляли фіктивне право власності, оформлюючи на підставних осіб, і продавали за ціною приблизно 5-9 тисяч доларів США за “сотку” (0,01 га)”, - повідомили в СБУ.

Начальнику квартирно-експлуатаційного відділу повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст. 426-1 (перевищення військовою особою влади чи службових повноважень) КК України. Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки.

Нагадаємо, раніше незаконно привласнену земельну ділянку під Борисполем повернули у власність Міноборони.

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