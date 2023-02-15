44-річний львів'янин роками вчиняв сексуальне насильство щодо своєї малолітньої доньки: фото

Зловмисник заставляв свою доньку зніматися в порно і задовольняв свої статевої пристрасті неприроднім способом.

У Львові правоохоронці взяли під варту 44-річного місцевого жителя, який вчиняв сексуальне насильство щодо своєї малолітньої доньки.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як встановили правоохоронці, 44-річний львів’янин роками розбещував рідну дитину.

"Зловмисник вчиняв розпусні дії щодо своєї малолітньої доньки, розбещував її, примушував до виготовлення зображень порнографічного характеру з її участю, здійснював насильницьке задоволення статевої пристрасті неприроднім способом, а також зберігав дитячу порнографію", - йдеться у повідомленні.

Досягнувши повноліття, потерпіла звернулася за допомогою до психолога, а потім повідомила правоохоронцям про злочини, які роками вчиняв щодо неї батько.

Поліцейські провели обшуки за місцем проживання чоловіка, під час яких виявили докази його причетності до вчинення злочинів, про які повідомила його донька. Усе вилучене відправили на експертизу.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні низки кримінальних правопорушень. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, на Одещині засудили 43-річного жителя Ізмаїльського району, який тривалий час насильно розбещував свою названу 13-річну доньку.

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