40 тисяч переселенців прибули на Львівщину: скільки людей ще може прийняти область

40 тисяч переселенців прибули на Львівщину: скільки людей ще може прийняти область

У Львові працює центр допомоги внутрішньо переміщеним особам.

За офіційними даними, на Львівщину прибуло майже 40 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомив голова ЛОДА Максим Козицький на своєму каналі в Telegram.

"Це офіційні дані, однак поза тим, маємо розуміти, є ще тисячі осіб, які знайшли помешкання через рідних та знайомих. Сьогодні область готова прийняти ще 20 тисяч осіб. Але щодня ця цифра збільшується. Ми говоримо не про орієнтовні цифри, а про помешкання, здатні забезпечити ліжком, харчуванням, місцем для особистої гігієни", - зазначив очільник Львівщини.



Він додав, що через службу у справах дітей у Львівській області знайшли прихисток понад 330 дітей з дитячих будинків. 39 з них прибули вчора, 28 лютого, з Київщини.

"Ми маємо місця та очікуємо на прибуття ще десятків дітей. Проте зараз, на жаль, є проблеми з евакуацією зі східних областей України", - зазначив він.



Нагадаємо, на стадіоні Арена-Львів працює центр допомоги внутрішньо переміщеним особам, який допомагає знайти помешкання, транспорт або перечекати та зігрітися на місці, якщо люди планують їхати далі на Захід.



Для всіх, хто потребує допомоги з розселенням, діє "лінія 112". І чат-боти "Гарячої лінії" Львівщини: у Viber та Telegram.

Також контакти центру на Арені-Львів: