32-річний чоловік потрапив до реанімації через укус змії у Львівській області

32-річний чоловік потрапив до реанімації через укус змії у Львівській області

У Стрийському районі Львівської області змія вкусила чоловіка.

Внаслідок укусу змії 32-річний мешканець села Ялинкувате Стрийського району потрапив до реанімації.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України у Львівській області.

"12 червня о 20:40 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що в реанімаційне відділення Сколівської центральної районної лікарні поступив чоловік, 1990 року народження, житель с. Ялинкувате Стрийського району, з діагнозом - укус змії лівої стопи", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники закликають бути обережними під час походів до лісу чи на природу.

"Якщо випадково побачили плазуна поряд із собою – не панікуйте, не наближайтесь і не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть. У плазунів поганий зір та слух, але своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів. Будьте уважні у місцях, де можна зустріти плазунів: висока трава, кущі, ліс. Вирушаючи у ліс краще взувати високе, щільне взуття, котре змія не прокусить", - рекомендують в ДСНС.

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