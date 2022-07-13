30 осіб захворіло через спалах гострої кишкової інфекції у Львові

Днями Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб зафіксував спалах гострої кишкової інфекції різної етіології.
Про це пише Центр громадського здоров'я.
До Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні було госпіталізовано 23 людини з діагнозом «гостра кишкова інфекція», 2 людей з «бактеріальним харчовим отруєнням», 1 людина скерована на амбулаторне лікування. Під час проведення епідеміологічного розслідування вдалося з'ясувати, що всі постраждалі харчувалися чи замовляли їжу з доставкою в одній з мереж ресторанів Львова.
Станом на 11 липня по медичну допомогу звернулося ще 4 людини, загалом – 30 людей, з них – 3 дітей. Всі вони скаржились на діарею, підвищення температури тіла до 38-39˚С, блювоту, загальну слабкість, біль в животі. За результатами лабораторних досліджень у 5 людей, що звернулись по медичну допомогу 8 липня, виявлено Salmonella enteritidis.
Епідрозслідування спалаху продовжується. Лабораторні дослідження відібраних зразків тривають. Хворим в стаціонарних умовах надається повний комплекс клініко-лабораторних обстежень і необхідний обсяг медичної допомоги відповідно до клінічних протоколів.
Нагадаємо, гострі кишкові інфекції – одні з найпоширеніших інфекційних захворювань, які можуть призвести до серйозних ускладнень, особливо у дітей.
Кишкові інфекції передаються через вживання зараженої їжі та води, під час купання у забруднених водоймах, через брудні руки і предмети побуту. Найчастіше збудники кишкових інфекцій знаходяться у сирій їжі тваринного походження (м’ясо, яйця, непастеризоване молоко, морепродукти), немитих фруктах і овочах.
Найпоширеніші симптоми гострих кишкових інфекцій: слабкість, підвищення температури, біль у животі, блювота і діарея. За перших симптомів негайно звертайтеся до лікаря!
Щоб уберегтися від харчових отруєнь і гострих кишкових інфекцій, вживайте лише ті продукти, у якості яких ви впевнені.
Нагадаємо, у Києві зафіксовано випадки захворювання на ботулізм.
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