30 осіб захворіло через спалах гострої кишкової інфекції у Львові

Про це пише Центр громадського здоров'я.

До Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні було госпіталізовано 23 людини з діагнозом «гостра кишкова інфекція», 2 людей з «бактеріальним харчовим отруєнням», 1 людина скерована на амбулаторне лікування. Під час проведення епідеміологічного розслідування вдалося з'ясувати, що всі постраждалі харчувалися чи замовляли їжу з доставкою в одній з мереж ресторанів Львова.

Станом на 11 липня по медичну допомогу звернулося ще 4 людини, загалом – 30 людей, з них – 3 дітей. Всі вони скаржились на діарею, підвищення температури тіла до 38-39˚С, блювоту, загальну слабкість, біль в животі. За результатами лабораторних досліджень у 5 людей, що звернулись по медичну допомогу 8 липня, виявлено Salmonella enteritidis.

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Епідрозслідування спалаху продовжується. Лабораторні дослідження відібраних зразків тривають. Хворим в стаціонарних умовах надається повний комплекс клініко-лабораторних обстежень і необхідний обсяг медичної допомоги відповідно до клінічних протоколів.

Нагадаємо, гострі кишкові інфекції – одні з найпоширеніших інфекційних захворювань, які можуть призвести до серйозних ускладнень, особливо у дітей.

Кишкові інфекції передаються через вживання зараженої їжі та води, під час купання у забруднених водоймах, через брудні руки і предмети побуту. Найчастіше збудники кишкових інфекцій знаходяться у сирій їжі тваринного походження (м’ясо, яйця, непастеризоване молоко, морепродукти), немитих фруктах і овочах.

Найпоширеніші симптоми гострих кишкових інфекцій: слабкість, підвищення температури, біль у животі, блювота і діарея. За перших симптомів негайно звертайтеся до лікаря!

Щоб уберегтися від харчових отруєнь і гострих кишкових інфекцій, вживайте лише ті продукти, у якості яких ви впевнені.

Нагадаємо, у Києві зафіксовано випадки захворювання на ботулізм.

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