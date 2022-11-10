27-річний водій Lexus збив насмерть чоловіка у центрі Львова: фото

Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

У Львові водій автомобіля Lexus збив насмерть пішохода. ДТП сталася у середу, 9 листопада, близько 19:20 на вулиці Личаківській.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

"Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "Lexus RX 400h", 27-річний львів’янин, здійснив наїзд на пішохода, 42-річного місцевого мешканця. Від отриманих внаслідок ДТП травм чоловік помер на місці події", - йдеться у повідомленні.

Фото: Головне управління Національної поліції у Львівській області

Фото: Головне управління Національної поліції у Львівській області

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, на трасі Київ-Одеса сталася смертельна ДТП. Легковик влетів у вантажівку, внаслідок чого водій Daewoo Nexia загинув на місці.

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