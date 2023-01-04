22-річний львів'янин під наркотиками і алкоголем влетів на краденому авто в зупинку і збив на смерть чоловіка

Поблизу Львова поліцейські затримали нетверезого водія, який на викраденому автомобілі збив на смерть пішохода.

Про це повідомили у поліції Львівщини.

ДТП сталась 3 січня близько 6:40 на автодорозі "Львів-Рава-Руська" у селищі Куликів Львівського району.

"Як попередньо встановили правоохоронці, 22-річний львів’янин, керуючи автомобілем Hyundai Sonata, виїхав на смугу зустрічного руху, далі - на зупинку громадського транспорту, де скоїв наїзд на місцевого мешканця віком 55 років. Після цього легковик зіткнувся з автопоїздом Scania, запаркованим на узбіччі", - йдеться у повідомленні.

Пішохід, якого збив львів'янин, від отриманих травм помер на місці події.

Як з’ясувалося, водій Hyundai Sonata перебував у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння. До того ж цей автомобіль він він викрав на площі Вічевій у Львові близько п’ятої години ранку.

За фактами слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Окрім того, відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Водія затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Автомобіль, яким було скоєно наїзд, поліцейські вилучили на арештмайданчик.

За скоєне 22-річному львів’янину, причетному до незаконного заволодіння транспортним засобом та до скоєння ДТП, що спричинила смерть людини, загрожує покарання - до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, в понеділок, 2 січня, у Дніпрі на Набережній Перемоги, на території храму Пресвятої Богородиці поліція зі стріляниною затримала автомобіль Citroen. За кермом автівки перебувала жінка, а в салоні - дитина близько 2-х років. Як розповіли в поліції, водійка створювала аварійні ситуації і не зупинялася на вимогу правоохоронців.

Читайте також: