18-річний хлопець втопився в озері у Львівській області

Обставини нещасного випадку встановлюють правоохоронці.
У неділю, 24 липня, в селі Коросно Львівського району Львівської області в озері втопився 18-річний хлопець.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Львівщини.
Повідомлення про те, що юнак потонув, рятувальники отримали о 17:30.
Загиблим юнаком виявився 18-річний мешканець села Чижиків Львівського району. Обставини події встановлюють правоохоронці.
Рятувальники нагадують що заборонено робити під час відпочинку біля водойм:
- купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади та не обладнані для купання людей;
- вилазити на попереджувальні знаки, буї, бакени;
- стрибати у воду з човнів, катерів, мостів, споруджень не призначених для цього;
- купатися наодинці;
- вживати спиртні напої до та під час купання;
- допускати у воді небезпечні ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук і ніг;
- купатися дітям без супроводу дорослих.
Читайте також: