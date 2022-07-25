18-річний хлопець втопився в озері у Львівській області

У неділю, 24 липня, в селі Коросно Львівського району Львівської області в озері втопився 18-річний хлопець.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Львівщини.

Повідомлення про те, що юнак потонув, рятувальники отримали о 17:30.

Загиблим юнаком виявився 18-річний мешканець села Чижиків Львівського району. Обставини події встановлюють правоохоронці.

Рятувальники нагадують що заборонено робити під час відпочинку біля водойм:

купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади та не обладнані для купання людей;

вилазити на попереджувальні знаки, буї, бакени;

стрибати у воду з човнів, катерів, мостів, споруджень не призначених для цього;

купатися наодинці;

вживати спиртні напої до та під час купання;

допускати у воді небезпечні ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук і ніг;

купатися дітям без супроводу дорослих.

Читайте також: