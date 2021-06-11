18 подружніх пар мріють всиновити немовля, якого мама залишила у львівському "Вікні життя"

Залишений хлопчик має шанс отримати нову сім'ю.

Немовля, якого мама залишила у "Вікні життя" у Львові, невдовзі може отримати нових батьків. Дитину хочуть всиновити чимало подружніх пар.

Зараз маленький Олександр-Юрій перебуває у будинку дитини та на обліку у Службі в справах дітей, а коли хлопчику нададуть відповідний статус, тоді й розпочнеться процедура усиновлення, пише Тvoemisto.tv.

Оскільки дитина маленького віку, то шанс отримати нову сім'ю у нього може з’явитися зовсім скоро. У районі, де перебуває малюк, на обліку стоїть близько 18 подружніх пар, які хочуть всиновити дитину. Тож їм почергово представлять Олександра-Юрія.

"Після проходження всіх процедур, отримання рішення суду та завершення строків апеляції, дитина може йти у сім’ю", – розповів начальник служби у справах дітей Львівської ОДА Володимир Лис.

Загалом на сьогодні у Львівській області є 99 подружніх пар, які чекають на дитину. А дітей, які підлягають усиновленню, є майже 400, але більшість з них перебувають під опікою, у прийомних сім‘ях, дитячих будинках сімейного типу. Дітей, які перебувають поза сім’єю – понад 100. Здебільшого це діти старшого віку і діти з інвалідністю.

Нагадаємо, малюка, який очікує на всиновлення, 9 травня залишили у "Вікні життя" Львівської міської дитячої лікарні. Матір дитини також залишила записку з вибаченням, що покинула сина, і проханням знайти йому хорошу сім’ю. Хлопчику було лише 5 днів від народження. Малюк був дуже охайним і доглянутим. У лікарні його назвали Юрчиком. Згодом з лікарні його передали у дитячий будинок.

Новини України: у львівському "вікні життя" залишили 5-денне немовля

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