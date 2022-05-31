Категорія
Львів
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

17-річний хлопець впав з даху дев'ятиповерхівки у Львівській області

Дата публікації
Перегляди
810
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
17-річний хлопець впав з даху дев'ятиповерхівки у Львівській області

Фото: pixabay.com

На жаль, від отриманих травм юнак помер у лікарні.

У понеділок ввечері, 30 травня, у місті Новий Розділ Львівської області 17-річний хлопець впав з даху дев’ятиповерхового будинку. Трагедія сталась на проспекті Шевченка, 38.

Про це повідомляє місцеве видання "Вісник Розділля".

Відомо, що юнак перебував на даху багатоповерхівки, звідки впав приблизно о 21:00 вечора. На місце події прибула швидка і госпіталізувала потерпілого. Та попри старання медиків, хлопець помер у лікарні приблизно о 6:00 ранку.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Читайте також:

Наступна публікація