17-річний хлопець впав з даху дев'ятиповерхівки у Львівській області

17-річний хлопець впав з даху дев'ятиповерхівки у Львівській області

На жаль, від отриманих травм юнак помер у лікарні.

У понеділок ввечері, 30 травня, у місті Новий Розділ Львівської області 17-річний хлопець впав з даху дев’ятиповерхового будинку. Трагедія сталась на проспекті Шевченка, 38.

Про це повідомляє місцеве видання "Вісник Розділля".

Відомо, що юнак перебував на даху багатоповерхівки, звідки впав приблизно о 21:00 вечора. На місце події прибула швидка і госпіталізувала потерпілого. Та попри старання медиків, хлопець помер у лікарні приблизно о 6:00 ранку.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

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