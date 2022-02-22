14-річна дівчина записала передсмертне відео і кинулась під потяг: подробиці трагедії у Львові

Школярка вкоротила собі віку і перед цим зняла відео.

14-річна дівчина вчинила самогубство на залізничному переїзді у Львові. Перед цим школярка записала відео, в якому розповіла про намір накласти на себе руки.

Ролик поширився у соцмережах, його можна переглянути тут.

"Я йду лягати під поїзд і просто знайте, я вас всіх ненавиджу", - сказала дівчина і звинуватила рідних у тому, що її нібито не поклали до лікарні.

Утім, на що хворіла дівчина і чи хворіла насправді - наразі невідомо.

Нагадаємо, сьогодні, 22 лютого, близько 09:50 год. на залізничній станції "Сихів", що на вул. Зелена, 308 у Львові під колесами потяга загинула 14-річна учениця однієї з львівських шкіл. За попередніми даними поліції, школярка вкоротила собі віку. Про смерть дівчини повідомив у поліцію машиніст пасажирського потяга "Чернівці-Львів", під колеса якого вона і кинулась.

Зараз поліція встановлює усі обставини смерті неповнолітньої і вирішує питання правової кваліфікації події.

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