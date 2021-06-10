100 кілометрів за 10 годин: у Львові пройде масштабний веломарафон, перекриватимуть рух транспорту

У Львова та у Брюховичах будуть перекривати рух транспорту.
У Львові у суботу, 12 червня, відбудеться наймасовіший у західній Україні веломарафон "Львівська Сотка-2021", участь у якому візьмуть тисяча велосипедистів з України та з-за кордону.
Про це повідомили у Львівській міській раді.
Велосипедисти повинні подолати 100 кілометрів за 10 годин. Рухатимуться вони довкола Львова. Реєстрація учасників відбудеться на площі Ринок, звідти також і стартуватимуть велосипедисти.
Як повідомили в управлінні транспорту ЛМР, в час руху велоколони вулицям Львова можливі незначні затримки у русі громадського транспорту. А у селищі Брюховичі, що під Львовом, на вулицях Незалежності України та Курортній від 10:00 до 18:30 буде закритий рух для автомобілів.
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