100 кілометрів за 10 годин: у Львові пройде масштабний веломарафон, перекриватимуть рух транспорту

У Львова та у Брюховичах будуть перекривати рух транспорту.

У Львові у суботу, 12 червня, відбудеться наймасовіший у західній Україні веломарафон "Львівська Сотка-2021", участь у якому візьмуть тисяча велосипедистів з України та з-за кордону.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

Велосипедисти повинні подолати 100 кілометрів за 10 годин. Рухатимуться вони довкола Львова. Реєстрація учасників відбудеться на площі Ринок, звідти також і стартуватимуть велосипедисти.

Як повідомили в управлінні транспорту ЛМР, в час руху велоколони вулицям Львова можливі незначні затримки у русі громадського транспорту. А у селищі Брюховичі, що під Львовом, на вулицях Незалежності України та Курортній від 10:00 до 18:30 буде закритий рух для автомобілів.

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